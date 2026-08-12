SUN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SUN hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 69.72 JPY, nach 79.74 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.26 Prozent zurück. Hier wurden 2.58 Milliarden JPY gegenüber 2.59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch