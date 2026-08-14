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14.08.2026 06:37:00
Sun Television mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sun Television hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 15.71 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sun Television 13.43 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.58 Milliarden INR – ein Plus von 12.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sun Television 12.90 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 14.84 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 13.91 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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