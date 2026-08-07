Sun Techno Overseas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sun Techno Overseas hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 4.4 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 71.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch