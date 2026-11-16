Sun präsentierte Quartalsergebnisse

Sun hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Sun hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10.37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10.06 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.65 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3.90 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch