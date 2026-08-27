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27.08.2026 09:50:00
Sun Phu Quoc Airways vergibt Europa-Vertrieb an TAL Aviation Group
Die TAL Aviation Group ist der neue General Sales Agent (GSA) von Sun Phu Quoc Airways in mehr als 20 europäischen Ländern. Das teilte der Dienstleister mit. Die Vereinbarung umfasst Vertrieb, Marketing und den Aufbau von Handelspartnerschaften für die vietnamesische Fluggesellschaft und gilt mit sofortiger Wirkung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!