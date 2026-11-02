Sun Pharmaceutical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sun Pharmaceutical stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.30 INR gegenüber 13.00 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 161.99 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144.78 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 12.92 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 158.62 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch