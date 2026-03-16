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Sun Pharmaceutical Aktie 12029898 / INE044A01036

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16.03.2026 12:39:37

Sun Pharma: FDA To Review SBLA For ILUMYA For Treatment Of Adults With Active Psoriatic Arthritis

Sun Pharmaceutical
1801.70 INR -1.17%
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(RTTNews) - Sun Pharmaceutical Industries (SUNPHARMA) announced that the FDA has accepted for review the supplemental Biologics License Application for ILUMYA for the treatment of adults with active psoriatic arthritis. The FDA regulatory action date is expected by October 29, 2026. The sBLA is based on the results from the INSPIRE-1 and INSPIRE-2 Phase 3 clinical studies.

The company noted that if approved, this would mark a new indication for ILUMYA following its US FDA approval in 2018 for the treatment of adults with moderate-to-severe plaque psoriasis who are candidates for systemic therapy or phototherapy.

At last close, Sun Pharma was trading at INR 1,776.00, down 1.42%.

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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Geldpolitik in Serie
09:23 SMI verlangsamt Talfahrt
09:18 Marktüberblick: Versorgeraktien im Rallymodus
08:13 Ölpreis-Schock in der Luftfahrt: Wer zahlt die Rechnung?
13.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Nvidia
12.03.26 Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.03.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Schneider Electric SE
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’327.20 19.31 B8RSFU
Short 13’578.89 13.96 SGPB7U
Short 14’051.96 8.98 SJ0BQU
SMI-Kurs: 12’807.30 16.03.2026 12:36:00
Long 12’219.91 19.75 SEUBOU
Long 11’942.10 13.88 SKTB3U
Long 11’425.88 8.95 SMJBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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