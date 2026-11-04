Sun Pharma Advanced Research Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sun Pharma Advanced Research Company veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Sun Pharma Advanced Research Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.75 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2.340 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 282.06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 300.3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 78.6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch