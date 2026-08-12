Sun Pharma Advanced Research Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sun Pharma Advanced Research Company hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.64 INR. Im Vorjahresquartal waren -1.600 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 399.2 Millionen INR gegenüber 96.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch