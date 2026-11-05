Sun Messe: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sun Messe präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.28 JPY. Im Vorjahresquartal waren -7.120 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.98 Milliarden JPY – ein Plus von 7.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sun Messe 3.70 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch