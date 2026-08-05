Sun Messe legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sun Messe lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11.17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 15.34 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.98 Prozent zurück. Hier wurden 4.36 Milliarden JPY gegenüber 4.49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch