SUN LIFE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SUN LIFE lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 17.53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SUN LIFE 26.73 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.43 Milliarden JPY – ein Plus von 2.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SUN LIFE 3.35 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch