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05.11.2026 00:26:04
Sun Life Q3 Profit Falls 29%
(RTTNews) - Sun Life Financial Inc. (SLF), a Canadian-based international financial services group, on Wednesday reported a 29% decline in third-quarter net income.
Net income attributable to common shareholders fell to C$785 million from C$1.106 billion in the year-ago quarter. Earnings per share declined to C$1.40 from C$1.97.
Underlying net income increased to C$1.146 billion from C$1.047 billion, while underlying earnings per share rose to C$2.05 from C$1.86.
The decline in reported earnings reflected unfavorable interest rate impacts, acquisition and restructuring charges, primarily related to the integration of GreenOak subsidiaries and the Bell Partners acquisition, and the absence of a prior-year gain from increased ownership in Bowtie.
By business segment, underlying net income rose 6% in Canada to C$422 million, 32% in the U.S. to US$141 million and 7% in Asia to C$226 million. Sun Life Asset Management reported underlying net income of US$297 million, up 6%.
Separately, Sun Life increased its quarterly common share dividend to C$1.00 per share from C$0.96.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Sun Life Financial Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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