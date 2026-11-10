SUN LIFE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SUN LIFE äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 17.34 JPY. Im letzten Jahr hatte SUN LIFE einen Gewinn von 25.29 JPY je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 3.40 Milliarden JPY, gegenüber 3.44 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch