SUN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SUN hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 484.78 JPY gegenüber 120.11 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19.76 Prozent auf 2.53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch