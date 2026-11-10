Sun Frontier Fudousan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sun Frontier Fudousan hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 111.92 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 103.34 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56.24 Prozent auf 48.30 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch