Sun Communities: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sun Communities gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19.91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 698.1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 559.1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch