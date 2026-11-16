Sun Chang stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sun Chang hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 145.00 KRW gegenüber 7.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 59.41 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 9.94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch