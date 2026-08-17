Sun Capital Management legte Quartalsergebnis vor

Sun Capital Management hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.81 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.590 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Sun Capital Management hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.0 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch