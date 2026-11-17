Sun Capital Management hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -1.40 JPY. Ein Jahr zuvor waren -0.670 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 30.20 Prozent auf 57.3 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sun Capital Management 82.1 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch