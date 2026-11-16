Sun AKaken mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sun AKaken präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Sun AKaken hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 70.25 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25.12 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Sun AKaken im vergangenen Quartal 9.09 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sun AKaken 7.62 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch