Sun AKaken hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sun AKaken hat sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 79.56 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sun AKaken 14.89 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sun AKaken im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.12 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7.91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch