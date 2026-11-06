Summit Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Summit Therapeutics hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Summit Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.310 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch