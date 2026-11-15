|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.11.2026 15:06:24
Summit Therapeutics: FDA Rejects Ivonescimab BLA For EGFR-mutated NSCLC
(RTTNews) - Summit Therapeutics Inc. (SMMT) announced that the FDA issued complete response letter (CRL) for its Biologics License Application for ivonescimab, a PD-1 x VEGF bispecific antibody, plus platinum-based chemotherapy for locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer in patients who previously received an EGFR tyrosine kinase inhibitor.
The FDA said substantial evidence of effectiveness requires statistically significant overall survival improvement, and that progression-free survival benefit alone cannot support approval.
In the HARMONi Phase III trial, overall survival showed a positive trend but missed statistical significance. A post-hoc analysis of longer follow-up showed a hazard ratio of 0.76 across the full population, Asian patients and western patients.
"We are disappointed for patients and their families awaiting additional treatment options in this setting," said Robert W. Duggan, Chairman and Co-Chief Executive Officer of Summit. "We chose to pursue an ivonescimab regimen based on the opportunity to provide another treatment option to help patients in need."
Ivonescimab is an investigational therapy not approved by any regulatory authority in Summit's license territories, including the United States and Europe. The drug was initially approved for marketing authorization in China in May 2024. Currently, there are no PD-1 x VEGF bispecific antibodies approved in the U.S.
SMMT closed Friday's regular session at $14.15, down $0.93 or 6.14%, then edged up 0.14% to $14.17 in after-hours trading.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Summit Therapeutics PLC (spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Summit Therapeutics PLC (spons. ADRs)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.