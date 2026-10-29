Summit State Bank Rohnert vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Summit State Bank Rohnert hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch