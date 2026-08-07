Summit Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Summit Securities hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 32.37 INR, nach 18.52 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Summit Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48.46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 409.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 275.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch