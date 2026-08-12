Summit Midstream hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Summit Midstream hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Summit Midstream -0.660 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 155.0 Millionen USD gegenüber 140.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch