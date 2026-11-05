Summit Hotel Properties gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Summit Hotel Properties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 185.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 177.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch