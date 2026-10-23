Summit Bank Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Summit Bank Group lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Summit Bank Group 21.9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch