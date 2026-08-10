Sumitomo Warehouse: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sumitomo Warehouse hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 78.56 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 40.92 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47.88 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50.44 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch