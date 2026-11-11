Sumitomo Titanium legte Quartalsergebnis vor

Sumitomo Titanium stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3.05 JPY, nach 63.06 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17.43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.24 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.82 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch