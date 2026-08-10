Sumitomo Titanium: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sumitomo Titanium hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21.33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.29 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.38 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch