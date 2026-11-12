Sumitomo Seika Chemicals präsentierte Quartalsergebnisse

Sumitomo Seika Chemicals präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 7.21 JPY. Im letzten Jahr hatte Sumitomo Seika Chemicals einen Gewinn von 34.02 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.09 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 37.14 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch