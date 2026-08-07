Sumitomo Seika Chemicals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sumitomo Seika Chemicals lud am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 50.53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15.95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 40.40 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35.57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch