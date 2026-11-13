Sumitomo Rubber Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Rubber Industries präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36.13 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 44.27 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 324.46 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 289.42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch