Sumitomo Rubber Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Rubber Industries stellte am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 65.81 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 41.12 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 317.63 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 284.41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch