Sumitomo Realty Development: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sumitomo Realty Development hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 59.52 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 47.91 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sumitomo Realty Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 246.94 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 238.94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch