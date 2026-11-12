Sumitomo Realty Development gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sumitomo Realty Development lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.19 USD gegenüber 0.160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 1.55 Milliarden USD, gegenüber 1.62 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.32 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch