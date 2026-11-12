Sumitomo Osaka Cement veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Osaka Cement veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 33.92 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Osaka Cement 42.45 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sumitomo Osaka Cement 59.04 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54.24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch