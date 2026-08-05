Sumitomo Osaka Cement: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Osaka Cement hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 69.28 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 45.14 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 56.06 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Osaka Cement 51.54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch