Sumitomo Mitsui Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sumitomo Mitsui Trust hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Sumitomo Mitsui Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39.27 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 28.61 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 730.15 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Mitsui Trust 681.97 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch