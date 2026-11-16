Sumitomo Mitsui Financial Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Mitsui Financial Group hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.290 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.07 Prozent zurück. Hier wurden 17.01 Milliarden USD gegenüber 17.02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch