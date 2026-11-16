Sumitomo Mitsui Financial Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sumitomo Mitsui Financial Group präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Sumitomo Mitsui Financial Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 66.20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 72.28 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2’509.82 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2’709.32 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch