|
22.12.2025 06:56:35
Sumitomo Metal Mining's SiCkrest Adopted For Shindengen's SiC MOSFET Devices; Stock Up
(RTTNews) - Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMMYY, STMNF, 5713.T) on Monday announced that its direct bonded silicon carbide substrate, SiCkrest, has been adopted for metal-oxide-semiconductor field-effect transistor or MOSFET, a power semiconductor device developed by Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd. (6844.T).
Shindengen's device design enables the MOSFET to deliver reduced power loss even at high temperatures.
Shindengen's newly developed SiC MOSFET, currently available as samples, uses SiCkrest to achieve low on-resistance.
The substrate combines a thin, high-quality monocrystalline SiC layer with a low-resistance polycrystalline SiC support layer, enabling high performance, lower overall resistance, and reduced degradation during current conduction.
SiCkrest is a direct-bonded SiC substrate designed for SiC power semiconductor devices and uses proprietary bonding technology to form a two-layer wafer structure.
The company stated that the devices are well-suited for automotive applications that require high current and high voltage performance.
The company also added that it plans to expand applications and supply of SiCkrest to support next-generation power semiconductor development.
Sumitomo Metal Mining Co. is currently trading 4.59% higher at JPY 6,058 on the Tokyo Stock Exchange.
Shindengen Electric Manufacturing is currently trading 3.26% higher at JPY 3,325 on the Tokyo Stock Exchange.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.