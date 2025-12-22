Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'172 0.3%  SPI 18'088 0.2%  Dow 48'135 0.4%  DAX 24'288 0.4%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5'760 0.3%  Gold 4'402 1.5%  Bitcoin 70'549 0.1%  Dollar 0.7946 -0.1%  Öl 61.2 1.0% 
22.12.2025 06:56:35

Sumitomo Metal Mining's SiCkrest Adopted For Shindengen's SiC MOSFET Devices; Stock Up

(RTTNews) - Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMMYY, STMNF, 5713.T) on Monday announced that its direct bonded silicon carbide substrate, SiCkrest, has been adopted for metal-oxide-semiconductor field-effect transistor or MOSFET, a power semiconductor device developed by Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd. (6844.T).

Shindengen's device design enables the MOSFET to deliver reduced power loss even at high temperatures.

Shindengen's newly developed SiC MOSFET, currently available as samples, uses SiCkrest to achieve low on-resistance.

The substrate combines a thin, high-quality monocrystalline SiC layer with a low-resistance polycrystalline SiC support layer, enabling high performance, lower overall resistance, and reduced degradation during current conduction.

SiCkrest is a direct-bonded SiC substrate designed for SiC power semiconductor devices and uses proprietary bonding technology to form a two-layer wafer structure.

The company stated that the devices are well-suited for automotive applications that require high current and high voltage performance.

The company also added that it plans to expand applications and supply of SiCkrest to support next-generation power semiconductor development.

Sumitomo Metal Mining Co. is currently trading 4.59% higher at JPY 6,058 on the Tokyo Stock Exchange.

Shindengen Electric Manufacturing is currently trading 3.26% higher at JPY 3,325 on the Tokyo Stock Exchange.

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 51: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Saxo Predictions 2026: Zündet der SpaceX-Börsengang die nächste Stufe der Weltraumwirtschaft?
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Tesla-Rally durch KI? Piper Sandler hebt FSD-Fortschritte hervor
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Bullrun 2026: Krypto-Börse prognostiziert Kursziel von 170'000 Dollar

finanzen.net News

Datum Titel
07:25 DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet - viele Neulinge in MDax und SDax
06:34 ROUNDUP: Frieden mit dem Finanzamt - immer weniger Steuerprozesse
06:34 ROUNDUP/Deutsche Drohnenwaffe ist komplett: Gefechtskopf getestet
06:34 ROUNDUP 2: USA loben Gespräche mit Ukraine und Russland als konstruktiv
07:00 Goldpreis steigt auf Rekordhoch - erstmals seit Oktober
06:08 Schleswig-Holsteins Ministerpräsident fordert Tempo bei Staatsmodernisierung
06:07 Von wegen kreativ: Warum die KI oft in alte Muster verfällt
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Januar 2026
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Dezember 2025
05:59 ROUNDUP/Witkoff: Moskau setzt sich weiter für Frieden in Ukraine ein