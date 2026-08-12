Sumitomo Metal Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Metal Mining liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Metal Mining die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 326.62 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 100.27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42.28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 379.60 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 540.11 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch