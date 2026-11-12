Sumitomo Metal Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Metal Mining hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.170 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.74 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.24 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch