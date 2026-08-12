Sumitomo Metal Mining: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Metal Mining hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29.08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.39 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2.63 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch