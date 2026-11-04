SUMITOMO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SUMITOMO präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SUMITOMO 0.050 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 12.37 Milliarden USD gegenüber 11.87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch