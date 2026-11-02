SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 55.01 JPY. Im Vorjahresviertel waren 62.41 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 280.06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 258.58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch