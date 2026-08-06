SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 0.090 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 1.87 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.75 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch